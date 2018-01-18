Ночная тема интерфейса добавлена в YouTube для iOS

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В YouTube появилась новая опция для iOS. Теперь пользователи могут использовать приложение и в ночное время.

Разработчики постоянно стараются усовершенствовать YouTube для удобства пользователей. Сообщается, что каждый сможет использовать приложение и в ночное время, используя новую опцию. Когда она будет доступна для каждого, разработчики не сообщают.

Напомним, что приложение YouTube для устройств на базе Android не так давно получило обновление 13.0. Такие изменения помогут более четкому и бесперебойному получению информации.

Как известно, в последнее время YouTube часто оказывается в эпицентре различных скандалов. Они возникают вокруг нововведений, которые анонсируются, но пока еще не доступны для пользователей. Уже совсем скоро в мобильной версии сервиса появится режим инкогнито, который даст возможность не сохранять в истории просмотренные ролики.

Известно, что появится код для «темной темы», которая даст возможность в ночное время сделать сервис менее темным. Предполагается, что в ближайшем будущем появится возможность пролистывать рекламы, которые сейчас появляются перед каждым роликом.