Новый WhatsApp поразит пользователей уникальной опцией

Вчера, 23:08

Обновленная версия мессенджера WhatsApp предусматривает наличие уникальной опции. По словам разработчиков, ею станет функция переключения режима звонка.

Программисты, работающие над новой версией мессенджера WhatsApp, сообщили о появлении уникальной опции. Пользователи этого программного приложения смогут увидеть в последней разработке возможность переключения режима звонка. Это означает, что человек, который записывает свое голосовое сообщение абоненту, сможет водночасье переключиться на видеорежим и продолжить запись в новом формате. А также наоборот – с видео перейти на простую запись.

Есть информация, что каждому пользователю, который проводит общение в чате WhatsApp, система предложит перейти в иной режим, активизировав новую опцию. Если подтверждение не последует, общение продолжится в обычном режиме.