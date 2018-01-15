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В приложение «Яндекс. Такси» добавили интересную опцию

Вчера, 18:30

Разработчики приложения «Яндекс. Такси» для одноимённого сервиса обновили функционал программы, дополнив его опцией голосового чата для водителей и пассажиров. После установки очередного апдейта пользователи смогут общаться между собой и уточнять определённые детали поездки.

Обновление начали тестировать с сегодняшнего дня в Москве. Водитель и клиент смогут предупредить друг друга о задержке или изменении места посадки. Кроме того, пассажир может заранее предупредить таксиста об изменении маршрута. При этом находящемуся за рулём пользователю таксометра совсем не обязательно отвлекаться от управления транспортным средством и набирать текстовые сообщения вручную. Здесь ему поможет голосовой помощник, который преобразует надиктованный текст в запись и отправит её собеседнику. Также система сможет зачитать полученное сообщение.

Ранее мы писали, что жителей Воронежа насмешил водитель «Яндекс. Такси», который заявил о готовности решить разом все проблемы России. Мужчина признался, что ему известен рецепт вывода страны из кризиса.


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