Приложение Arts & Culture находит двойников на картинах художников

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Пользователи соцсетей массово начали выкладывать снимки своей схожести с персонажами картин великих художников. Толчком к такому флешмобу послужило приложение Arts & Culture. Так, мобильный агрегат поможет всем найти своих двойников, однако возможны и сбои в программе

Пользователи социальных сетей продолжают популяризировать мобильное приложение Arts & Culture. Так, в центр внимания интернет юзеров попали снимки множества людей, которые смогли отыскать своих двойников среди картин искусства из 70 музеев мира. Это приложение не новинка, однако ранее оно не было настолько популярным и востребованным, как вначале 2018 года. Также приложение с дополнением «Это твой портрет висит в музее?» точно называет своему пользователю страну и год создания портрета или скульптуры. В ходе сравнения можно познакомится с творчеством художников.