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"Гознак" представил приложение да проверки подлинности новых купюр

Сегодня, 14:18

18 января «Госзнак» презентует приложения для проверки подлинности нововыйденных купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.

12 октября ЦБ представил россиянам новые 200-тые и 2000-тые купюры, которые должны будут облегчить процедуру наличных расчетов. Впервые банкноты вошли в оборот на территории Москвы и в других регионах: Дальний Восток и Республика Крым, которые, кстати, и изображены на купюрах. В целях обезопасить граждан от подделок, разрабатывается сервер для проверки подлинности: «Банкноты-2017».

Данное приложение выйдет в мир с момента начала презентации, которая состоится на площадке МИА 18 января. Жители РФ смогут скачать сервис на свои гаджеты с AppStore и GooglePlay.


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