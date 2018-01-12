Нейросеть может создать сайт с помощью скриншотов

Вчера, 22:59

Специально разработанная нейросеть сможет создавать новые сайты, используя простой скриншот. Главным создателем этого двигателя стала компания из Дании Uizard Technologies, FloydHub.

В мире компьютерного образования появилась оригинальная новинка. Теперь пользователю не нужно создавать новый сайт для своих персональных целей, так как за него эту работу сделает специально разработанная нейросеть. Именно ее создателем стали программисты из датской корпорации Uizard Technologies, FloydHub. От человека достаточно передать нейросети лишь скрин того или иного сайта. Вся работа заключается в три шага.

Сначала пользователь сбрасывает скриншот, после этого нейросеть проводит специальную обработку полученного скриншота, присваивая ему специальный код и еще дополнительные некоторые параметры. Финальной стадией создания нового сайта в нейросети станет возврат готового ресурса самому владельцу. Страница получает от нейросети специальные HTML-теги и становится полноправной электронной ячейкой мира Интернета.