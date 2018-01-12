Производительность iPhone вдвое снижает его новое обновление

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Обновление iPhone в два раза снижает его производительность. Такую информацию распространили пользователи гаджета.

Гаджеты компании Apple подвержены постоянному обновлению программного обеспечения. Очередное обновление iOS создано для исправления критической уязвимости Meltdown и Spectre. Пользователи, которые уже успели обновить программное обеспечение, моментально заметили, что оно значительно замедляет работу гаджета.

Эксперты также заявили, что если исправить уязвимость, то компьютеры, работающие на базе Linux, начнут работать на 5-30% медленнее. Владельцы iPhone не ожидали, что обновление настолько замедлит работу гаджета. Один из владельцев iPhone протестировал скорость реакции своего устройства и выяснил, что его работоспособность снизилась на 39% во время многоядерного теста и на 41% во время проведения одноядерного теста.

Несмотря на такое резкое замедление, многие обладатели iPhone заявили, что безопасность устройства гораздо важнее скорости его работы. Многие подозревают, что на замедление работы iPhone повлиял скандал в корпорации Apple, во время которого руководство сообщило о замедлении работы старых моделей смартфонов.