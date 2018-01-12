Google выпустила на рынок обновление PageSpeed Insights

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Разработчики компании Google выпустили на рынок обновление PageSpeed Insights. В данной версии показатели инструмента основываются на данных, которые собраны при помощи Chrome User Experience Report.

Разработчики компании Google сообщили о том, что выпускают на рынок обновление PageSpeed Insights. В данной версии пользователь может в процентах увидеть, насколько быстро загружается тот или иной сайт, а также определить, насколько быстро ресурс может оптимизироваться под Google.

Сообщается, что для каждого из двух предложенных показателей имеется три категории, которые показывают степень оптимизацию скорости и качества. Для скорости данные категории – быстрая, средняя и медленная; а для качества оптимизации – хорошая, средняя и слабая. Вычисление скорости загрузки страницы определяется при помощи события первой отрисовки контента (FCP) и DOM Content Loaded (DCL).

Существующие предложения по оптимизации можно просмотреть в нижней части страницы.