В Астраханской области вычислить фальшивые лекарства поможет смартфон

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У жителей Астраханской области появится возможность самостоятельно вычислять фальшивые лекарства. Регион стал одним из участников эксперимента по внедрению новой системы «Маркировка». Благодаря этому на упаковках с медикаментами появится QR-код. Его можно будет отсканировать и определить с помощью приложения на смартфоне оригинальные лекарства или фальшивые.

Чтобы использовать этот метод определения, астраханцы должны будут установить на свой телефон или планшет бесплатное приложение «Проверка маркировки товаров». Оно позволит считать QR-код с упаковки медикаментов.

Эта опция позволит каждому желающему определить точную информацию о лекарстве: его срок годности, производителя, серию и описание. Аделя Умерова, глава астраханского управления Росздравнадзора, сообщила, что в текущем году QR-коды будут находиться только для медикаментов, которые предназначены для людей с редкими заболеваниями.

В нескольких аптеках даже установят сканеры, чтобы проверить лекарство могли те люди, у которых нет программы, или же самого гаджета.

Разработчики сообщают, что QR-коды спустя два года появятся на всех лекарствах.