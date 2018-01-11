В Нидерландах запустили блокчейн для оформления юридического согласия на секс

Сегодня, 13:29

Рик Шмитц, руководящий нидерландской компанией LegalThings, сообщил о запуске блокчейн-сервиса для оформления юридического согласия на секс. Нововведение поможет партнерам быстро и удобно оговорить все разрешенные и запрещенные приемы во время интимной близости.

Блокчейн-платформа LegalThings предлагает сексуальным партнерам множество пунктов, из которых может состоять их интимная близость. Взаимно ставя галочки напротив определенных положений, участники договора на интимную близость оговаривают разрешенные и запрещенные позы и приемы. Как итог, секс пройдет без неприятных импровизаций.

Создатели LegalThings учли в своем блокчейне вариант, согласно которому один из партнеров захочет прервать интимную близость в самом ее разгаре. Для этого ему необходимо будет лишь нажать на пункт отмены согласия. Нидерландские специалисты продолжают совершенствовать свое приложение, рассчитывая на интерес к нему со стороны Apple и Google.