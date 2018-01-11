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Apple после скандала разрешила установку старых iOS на iPhone

Сегодня, 13:17

Пользователи сети заметили возвращение к жизни старых операционных систем американской корпорации Apple. Устаревшие iOS снова можно установить как на последние, так и на «возрастные» модели iPhone.

Согласно мнению экспертов мирового мобильного рынка, руководство Apple снова шагнуло не на ту дорожку, начав обновлять устаревшие версии операционной системы. Специалисты прогнозируют скорый отказ «яблочного» техногиганта от iOS прошлых лет и последующую раскрутку их наследников.

Бытует мнение, что Apple начала снова обновлять старые ОС с целью замять недавно разгоревшийся скандал. Ранее представители американской корпорации признали умышленное замедление работы процессоров в «возрастных» моделях iPhone.


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