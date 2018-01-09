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В Microsoft задумались об отказе от Exсel

Сегодня, 10:35

Установившаяся тенденция падения популярности программы Exсel заставила руководство корпорации Microsoft задуматься об отказе от дальнейшего развития одного из своих самых популярных продуктов. Предполагается, Exсel в пакете Microsoft Office 365 является последним в своем роде.

В современном мире техники облачные хранилища информации выходят на первый план. Таблицы Exсel даже самые преданные поклонники американской корпорации Microsoft называют прошлым веком, вынудив их разработчиков призадуматься об актуальности дальнейшего развития продукта. Последняя версия Exсel в настоящее время представлена в пакете Microsoft Office 365. Скорее всего, продолжения у нее не будет. К слову, ранее аналогическое решение приняли во всемирно известной компании Adobe.

Пока в Microsoft думают, от каких продуктов нужно отказаться для соответствия современным техническим тенденциям, в России планируют отказаться от ОС Windows. Правда касается это не всех, пока что только Минобороны.


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