Сегодня, 15:08

Компания Samsung готовит обновление Android 8.0 Oreo для Galaxy S8 и Galaxy S8+ соответственно. Сегодня, 5 января, также завершается возможность принять участие в открытом бесплатном бета-тестировании новейшей операционной системы для флагманских смартфонов южнокорейской компании.

Ещё в конце прошлого ноября Samsung официально презентовала обновлённую операционную систему для восьмой «галактики», в которой предусмотрено большое количество нововведений. Кроме этого, разработчики из Samsung были очень заинтересованы в том, чтобы бета-тестирование закончилось скорым переходом абсолютно всех Galaxy S8 на новую ОС. Считает, что примерной датой завершения всех тестов станет 15 января текущего года. В конце этого месяца владельцы флагманских смартфонов от южнокорейской компании получат полноценное обновление операционной системы до Android 8.0 Oreo.

В данный момент Samsung проводит активную работу над улучшением работоспособности прошлогоднего флагмана Galaxy S8. Однако несмотря на это, в скором времени мир уже увидит новая девятая «галактика», которая не сильно отличается от своего младшего приемника. Поэтому не совсем понятно, зачем пользователям обновлять всё ещё актуальный смартфон.