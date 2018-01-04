Супербыстрый Telegram вышел в новой версии для Android

Вчера, 21:49

Новая супербыстрая версия Telegram была представлена Павлом Дуровым для ОС Android. Мессенджер получил ночную тему и стал называться Challegram.

Telegram для смартфонов с ОС Android обладает большой скоростью обработки информации, что станет очень удобно для владельцев современных гаджетов. Разработчик версии Павел Дуров уверен, что пользователи по достоинству оценят программное приложение. Кроме всех вышеописанных преимуществ, Challegram надежно защитит персональную информацию пользователей от внезапной утечки. Так как сейчас очень частыми стали хакерские взломы страниц, мессенджеру в новой версии это не страшно, так что пользователи могут быть полностью спокойны.

Приложение написано для ОС на языке TDLib и было продемонстрировано в работе еще в декабре.