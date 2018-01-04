У Samsung Galaxy A5 и A7 (2017) обновили фронтальные камеры

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Разработчики Samsung в самом конце прошедшего года сделали праздничный сюрприз для владельцев смартфонов Galaxy A5 и A7 модификаций прошлогоднего сезона. В обновленном программном обеспечении значительно улучшены функции фронтальных камер.

Как сообщает профильный ресурс SamMobile, разработчикам Samsung удалось довести цветовую палитру фронтальных камер почти до совершенства. Концептуальные изменения получили, например, такие важные нюансы, как доведение цвета кожи до естественных оттенков, на что ранее были нарекания пользователей.

Кроме того, фронтальные камеры Samsung Galaxy A5 и A7 (2017) получили модернизацию анимационных эффектов. Напомним, специалисты Samsung готовят к выходу Galaxy S9 с революционно широким дисплеем, который займет 90% корпуса нового смартфона. Также, согласно инсайдерской информации, особое внимание будет обращено на функциональность камер. Таким образом, Samsung надеется устранить один из своих существенных недостатков.