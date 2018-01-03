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Сибирский календарь стал лучшим стартапом в мире

Сегодня, 10:59

Сибирский виртуальный календарь Planyway стал по итогам года лучшим стартапом в мире. Это официально признано сайтом Product Hunt.

Сервис Product Hunt предложил своим пользователям определить, какой из стартапов, по их мнению, является в этом году самым полезным и «продвинутым». Planyway, разработанный российскими специалистами, стал безусловным рекордсменом.

Он значительно опередил даже разработанный в Facebook инструмент, позволяющий различать лица на фотоснимках.

Planyway стал просто незаменимым для многих. Он выполняет роль отличного органайзера, позволяя устанавливать сроки для намеченных задач, отслеживание хода их выполнения и многое другое. При этом у него полная синхронизация с календарями, предлагаемыми Apple, Outlook и Google.

Стартап из Сибири уже применяется жителями и компаниями в 190 странах. В частности, он активно используется в таких известных фирмах, как Intel, Siemens, Google, Uber, Netflix и многих других

Planyway получил поддержку даже от бизнесмена Райана Хувера, основавшего Product Hunt.


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