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Таинственную замену Android разрешили тестировать в Google

Вчера, 17:03

Таинственную замену Android разрешили тестировать в Google. Новая операционная система будет называться Fuchsia.

Руководство американской корпорации Google приняло решение о проведении тестирования новой операционной системы, которая получила название Fuchsia. Такое сообщение сделало издание Chrome Unboxed. На сайте компании появилась документация, которая подтверждает слова журналистов и инструкция, которая позволяет запустить новую операционную систему на собственном ноутбуке Google – Pixelbook.

Известно, что для запуска Fuchsia понадобится две машины – одна выполнит функцию сервера, а вторая выполнит все работы. Разработчики сообщают, что в паре с Pixelbook смогут работать только Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.

Над созданием новой операционной системы около года работала группа специалистов. Многие аналитики рынка вообще не могут понять, зачем компания Google занялась разработкой новой ОС, предполагается, что Fuchsia может стать приемником Android. Руководство компании не сообщает, собираются ли переводить Google полностью на новую ОС. Скорее всего, это станет понятно после проведения тестирования Fuchsia.


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