В Тюмени мобильное приложение станет мотивировать учеников на хорошие оценки

Сегодня, 12:24

В Тюмени мобильное приложение «Образование 72» станет мотивировать учеников области на получение хороших оценок. Для этого в нём уже в ходе этого учебного года появятся соответствующие возможности.

Сообщение об этом сделала Ольга Яблонская, возглавляющая отдел информсистем в областном департаменте информатизации. На данный момент, «Образование-72», созданное в 2015 году, больше предназначено для родителей.

Из него они могут узнать, в частности, какая у их детей успеваемость, посещаемость занятий, что им дают на обед и много другой полезной информации.

Сейчас появилась идея создания особого квеста в рамках этого приложения. Его предназначением будет мотивация ребёнка, чтобы он лучше учился. В частности, оно будет подсказывать школьникам, что им нужно дополнительно изучить, чтобы получить более высокую итоговую оценку.

Данное мобильное приложение уже скачано в Тюмени больше 70 тысяч раз. В его ежедневной аудитории 60 тысяч пользователей.