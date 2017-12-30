WhatsApp с 2018 года не будет работать на старых iPhone

Вчера, 16:26

Популярный мессенджер WhatsApp с 2018 года не будет работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщили представители Facebook, которые являются владельцами приложения.

В сообщении указано, что уже с января 2018 года самый популярный в мире мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах iPhone, на которых установлена iOS 6. Это значит, что владельцы версии 3GS и старее больше не смогут пользоваться мобильным приложением. Теперь перед ними стоит выбор, обновить прошивку или же купить более современный гаджет.

Вдобавок, WhatsApp будет отключен и на Android, а именно версиях 2.1 и 2.2. Аналитики считают, что такое решение является вполне ожидаемым, так как вышеуказанных мобильных устройств с каждым днём становится всё меньше, а компании-производители больше не хотят поддерживать устаревшие версии.