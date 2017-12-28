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iPhone X поможет сделать лицо невидимым

Сегодня, 10:52

iPhone X поможет своему обладателю сделать его лицо невидимым. Необходимое для этого приложение подготовлено японским разработчиком  Казуя Ноширо.

В аккаунте в Twitter он разместил краткое превью нового приложения для iPhone X, над которым он сейчас работает. На ролике видно, что лицо разработчика кажется совершенно прозрачным. Через него отчётливо видны все предметы, находящиеся позади мужчины.

Ноширо сообщил, что для создания нового приложения он использовал платформу Unity и съёмки фона фиксированной камерой для создания иллюзии невидимости.

Разработчик не проинформировал о времени, когда он завершит свою работу. Также неизвестно, в каких целях можно будет использовать это приложение.

Эксперты полагают, вероятнее всего, новым приложением станут пользоваться те, кто любит различные «прикольные» новинки.

С содержимым ролика, который набрал уже почти 150 тысяч просмотров, можно ознакомиться в Twitter разработчика.


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