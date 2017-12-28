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WeChat может заменить китайцам удостоверение личности

Сегодня, 10:32

В Китае WeChat может заменить гражданам удостоверение личности. Новые электронные удостоверения появятся в провинции Гуандун.

В сообщении указано, чтобы воспользоваться новым изобретением IT-специалистов, необходимо будет обратиться в местное отделение полиции и зарегистрироваться в системе. Новое удостоверение можно будет использовать в некотором ряде государственных услуг. Отмечается, что в WeChat станет возможным официально зарегистрировать и предприятие.

Новинка заработает в Гаундуне уже в январе 2018 года. Позже планируется расширение территории, на которой будет действовать WeChat. Эксперты сообщают, что уже в ближайшем времени к данной услуге подключат отели, железнодорожные кассы и некоторые другие учреждения, где требуется удостоверение личности. Система является частью государственного проекта.

Согласно проведённым тестам, в WeChat встроена уникальная технология распознавания лиц, аналогичная FaceID от Apple. Только она более современная и лучше, так как в её основе лежит идентификация структуры черепа, а не исключительно лица. Специалисты утверждают, что система сможет распознать даже близнецов. Сейчас в ней зарегистрированы более 1 миллиона пользователей.


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