В России появится отечественная ОС для «Байкала» и «Эльбруса»

Вчера, 21:20

В России запланированы мероприятия по осуществлению программы «Цифровая экономика», в числе которых значится пункт по разработке операционной системы для отечественных процессоров «Байкал» и «Эльбрус».

В настоящее время занимаются анализом требований для будущей ОС. По неподтвержденным пока данным, планируется создание для системы уникального ядра с закрытым исходным кодом. Система будет работать на платформах ARM, X86-64 (Intel).

Также по проекту «Цифровая экономика» запланировано создание разработок по четырем разделам, среди которых значится и раздел «Беспроводная связь». Известно, что одной из задач данного раздела является формирование технологической наработки и создание экспериментального образца DPI – программной технологии осуществления информационной безопасности способом накопления статистических данных и фильтрации пакетов сетей по их содержимому.