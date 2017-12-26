Для iPhone X выпустили первый jailbreak

Сегодня, 11:40

Разработчик Джонатан Левин представил новую версию собственной утилиты LiberiOS, позволяющую установить джейлбрейк на iPhone X. Помимо флагмана Apple, софт даёт возможность установить альтернативную версию прошивки на другие устройства под управлением iOS 11.0-11.1.2.

Чтобы создать новую версию LiberiOS, Левин использовал уязвимость в последней версии фирменной «яблочной» ОС. В то же время разработчик отмечает, что джейлбрейк функционирует до момента перезагрузки устройства, то есть после запуска девайса пользователю необходимо будет вновь осуществить процедуру получения специальных прав. Разработчик подчеркнул, что пользователи устанавливают программу на свой страх и риск и рекомендует предварительно сделать бекап.

В Apple активно борются с создателями джейлбрейка, позволяющим получить доступ к системным файлам устройства, постоянно усиливая безопасность прошивки. Также корпорация практикует наём на работу авторов софта для взлома ОС, в связи с чем подобных программ постепенно становится всё меньше.