VistaNews.ru


Apple подрывает интернет-рекламу и бизнес по продаже данных пользователей

Сегодня, 10:32

Корпорация Apple является одним из членов коалиции, которая выступает за сохранение данных о личной информации пользователей. Компания не только подрывает сферу интернет-рекламы, но и весь бизнес по продаже пользовательских данных.

В сентябре Apple добавила в свой фирменный браузер Safari функцию, которая ограничивает использование cookie-файлов для отслеживания тех сайтов, которые смотрели люди. Эти файлы активно используют рекламные технологические компании. На их основаниях для каждого человека во время просмотра страниц всплывает та реклама и те товары, которые пользователь смотрел ранее.

В этом бизнесе лидируют Facebook и Alphabet. На их долю, не считая Китай, приходится 84% всех расходов на цифровую рекламу. Однако, новая функция в Safari на данные компании повлияет не сильно, потому что они «общаются» с потребителями каждый день. «Яблочная» корпорация может сильно помешать посредника, а крупные фирмы смогут отслеживать истории просмотров пользователя через cookie-файлы в течение суток. Больше всего пострадать от этого могут независимые компании, специализирующиеся на интернет-рекламе.

В Европе активно выступают за защиту персональных данных. Новый закон возможно обяжет компании, устанавливающие cookie-файлы, предоставлять пользователям более очевидный выбор на согласие или несогласие. 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.