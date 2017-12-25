"Вконтакте" представила маркет-платформу для быстрой публикации рекламы

Вчера, 19:34

«Биржу Вконтакте» заменили на маркет платформу, которая быстро публикует рекламу в сообществах по заданным критериям.

Маркет платформа самостоятельно будет подбирать рекламодателю сообщества по его запросам. У него будет личный интернет-кабинет, пока что в тестовом режиме, но после Нового года ожидается полная версия. В кабинете можно выбрать бюджет, по которому платформа подберет максимально точный вариант по заданному критерию. Реклама в сообществах публикуется автоматически, если администратор группы не отклонит заявку. Но если такое произошло, то он должен назвать точную причину такого решения.

Также социальная сеть «Вконтакте» выпустила каталог нативной рекламы. Тут сообщества могут полностью расписать все свои данные: тематику сообщества, прайс, о своих преимуществах и недостатках, что делает работу маркет платформы еще эффективнее.

По словам руководителей соцсети «Вконтакте», они видят большой потенциал в нативной рекламе. Она дает каждому свои плоды. Рекламодатель получает потребителей, а администратор сообщества не теряет свою аудиторию. Так же нативная реклама не огранчивается до 5 постов в день.

Стоит отметить, что нативная реклама приобретает ту форму сообщества, в которой она размещена, и никак не влияет на его работу. Используют её, чтобы у читателей не возникло ощущения, что это реклама.

Напомним, что «Вконтакте» в конце ноября расширила возможности использования этой социальный сети. На этот раз разработчики удивили всех тем, что разрешили в течение суток редактировать свои личные сообщения.