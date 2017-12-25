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Смартфон OnePlus 5 уже поддерживает Android 8.0 Oreo

Вчера, 18:16

Стало известно, что компания OnePlus запустила процесс обновления прошивки OxygenOS 5.0 с версией операционной системы до Android 8.0 Oreo для смартфона OnePlus 5.

Из источников в сети Интернет стало известно, что компания OnePlus запустила процесс обновления прошивки OxygenOS 5.0 с версией операционной системы до Android 8.0 Oreo для OnePlus 5. В виду нового обновления, гаджет получит новые опции, среди которых явной новинкой рынка станет обновленный лаунчер. Также следует опробовать улучшеное качесто фотоснимков, новенький эффект «beauty» для портретных фото. Вдобавок, станет возможным одновременный запуск разных аккаунтов и декабрьское обновление безопасности Android. Сегодня стало понятно, что новая прошивка будет отличным дополнением для комфортного пользования гаджетом.

 


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