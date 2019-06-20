Роскомнадзор будет следить за онлайн-кинотеатрами

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Площадки проверят на нецензурную брань, призывы к экстремизму и пропаганду жестокости.

Новый виток контроля информации запускают структуры Роскомнадзора. Подчиняющийся Роскомнадзору Главный радиочастотный центр будет следить за онлайн-кинотеатрами.

Онлайн-кинотеатры проверят на призывы к экстремизму, пропаганду жестокости и насилия, запрещенную информацию и нецензурную брань. В объявленном тендере победила компания «М 13».

«М 13» уже работала на правительственные органы и известна в первую очередь своей системой «Катюша». Разработанная для администрации президента система позволяет мониторить СМИ.

Новая система будет опираться о закон «Об информации» (ст.105). Автоматизированная система контроля обойдется государству в 1,5 млн рублей, вместо запланированных 1,8 млн рублей.

К аудиовизуальным сервисам относят сайты и программы, дающие пользователям доступ к видеоконтенту за денежную плату или просмотр блоков рекламы. Такой сервис должен получать не меньше 100 тыс. просмотров в день.

YouTube и прочие видеохостинги с контентом публикуемым людьми не относится к такого рода сайтам.

Эксперты сомневаются в необходимости данной системы, ведь найти неприемлемый контент в интернете не составляет труда.