Смартфон-контроль: Россиян заставят показать данные телефона на границе Китая

Сегодня, 18:45

Новые проверки мессенджеров и личных данных будут проводится выборочно.

Генеральное консульство РФ в Китае предупредило граждан России о новых правилах досмотра при въезде в КНР. Россиян заставят показать данные телефона на границе Китая.

При попадании в страну пограничники будут сверять соответствие данных визы и реальных целей посещения. Для этого будут производится выборочные проверки смартфонов и их содержимого. Такой смартфон-контроль разрешает пограничнику просмотр фото и видео файлов, чтение переписок в мессенджерах и почте, а также просмотр электронных документов.

При нахождении информации не соответствующей законам КНР, власти откажут туристу в посещении страны.

Если же реальная цель визита не совпадет с указанной в визе, то человека отправят в спецприёмник, в который запрещён доступ консулам и членам транспортной компании. После проведения проверки гражданина депортируют ближайшим рейсом.