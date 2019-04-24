Безопасность в интернете: озвучены самые небезопасные пароли

Сегодня, 06:10

Преступность в сети продолжает набирать обороты. Британские эксперты провели исследование и озвучили самые небезопасные пароли.

Начиная с зарождения интернета, в сети появились злоумышленники, пытающиеся украсть чужие личные данные. Взломав пароль учетной записи, они получают доступ ко всему, чего захотят.

Первые 2 места занимают пароли «123456» и «123456789». Такие пароли используют около 30 млн пользователей интернета. Замыкает тройку лидеров пароль «qwerty».

Составление данной статистики стало возможно благодаря отзыву самих пользователей, чьи аккаунты были взломаны. Эксперты рекомендуют отказаться от выбора в качестве пароля столь простых комбинаций и использовать несколько несвязанных между собой слов.

Безопасность в интернете – вопрос который очень остро стоит. Если взять в расчет, что у многих людей буквально вся жизнь связано с различными сайтами и аккаунтами, то утеря таковых –серьезный удар по психике. Также отмечается, что мошенники постоянно придумывают новые способы незаконно узнать ваши личные данные, и нужно внимательно относиться к незнакомым людям, особенно если они предлагают вам перейти по ссылке.