Эксперты нашли способ взломать iPhone

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Турок Мелих Севим нашёл способ получить доступ к хранилищу iCloud в телефонах бренда Apple.

Севим является специалистов в кибербезопасности, он считает, что компания Apple знает об этом методе взлома и намеренно скрывает ошибку от владельцев телефонов.

Напомним, что телефоны на базе операционной системы iOS считаются самыми безопасными, а сам производитель утверждает, что взломать их невозможно.

Мелих Севим выяснил, что пользуюсь телефоном, номер владельца привязывается к электронной почте и iCloud. Он решил провести эксперимент. Мелих взял свой гаджет и попробовал привязать к нему номер другого пользователя iPhone и у него вышло получить доступ к некоторым данным владельца.

В итоге у него получилось взломать телефон и частично посмотреть телефонную книгу, узнать пароль учётной записи и информацию о счетах пользователя. Мужчина сразу обратился в Apple и рассказал о наблюдении, но там сказали, что проблема исправлена ещё до его обращения.