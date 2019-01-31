Чужие люди в вашем Instagram Direct: что не так с планами Facebook?

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С недавних пор СМИ стало известно о планах Facebook на 2019 год. Главная цель - объединить Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Поговорим о последствиях, которые последуют за этим.

WhatsApp - крайне ненадежный сервис для личной или деловой переписки. Несмотря на заявления о безопасном сквозном шифровании, все равно существует опасность, что посторонние люди смогут увидеть ваши сообщения. Даже те, что вы удалили. Для этого достаточно переустановить приложение. Резервная копия подгрузит все сообщения, которые вы не хотели бы видеть. Получить доступ к копии может и посторонний человек. В этом вся опасность и уязвимость.

Получить доступ к копии - это уже другой разговор, но сам факт доступности не вызывает никакого доверия со стороны пользователей. Если сейчас существуют такие серьезные проблемы, представьте что будет при объединении трех «дочерних» сервисов Facebook. Ваши бабушки смогут увидеть ваши Stories, а третьи лица смогут получить доступ ко всем вашим сообщениям и фотографиям, которыми вы обменивались в Instagram Direct. Не исключено, что сервис обмена фотографиями обзаведется теми же проблемами, что и остальные продукты от Facebook, который в прошлом году прославился утечкой 50 миллионов личных данных.

Корпорация Facebook привлекает нас развлекательными сервисами, однако существует мнение, что за всем этим стоит одно большое желание контролировать жизнь людей в виртуальном пространстве. Ваши личные фотографии и видео, скрытые страхи, страсти и желания у всех на виду.