В Роскачестве рассказали, как защитить себя от хакеров

Сегодня, 11:05

Специалисты Роскачества к международному дню защиты персональных данных, который отмечается сегодня 28 января, поделились с россиянами правилами защиты от злоумышленников.

Вредоносные программы могут работать так, что заметить их очень сложно. Они не оставляют никаких следов, но запоминают и считывают данные, вводимые пользователем ПК на клавиатуре. Получается, что хакеры могут узнать пароли, логины и другую личную информацию.

В первую очередь нужно установить проверенный антивирус и периодически его обновлять. Нельзя вводить логин и пароль на неизвестных сайтах. Лучше при составлении пароля использовать буквы и цифры и не использовать одинаковые данные для всех сайтов. А по возможности нужно использовать двухфакторную аутентификацию.

В Роскачестве рекомендуют скачивать программы только на проверенных ресурсах, во избежание установки вредоносного ПО. Так же не стоит открывать подозрительные письма с электронной почты. Часто мошенники используют такой метод, после открытия письма идёт установка программы, которую заметить потом очень сложно даже с помощью антивируса.

Ещё специалисты рекомендуют периодически сохранять информацию на внешние носители и делать резервные копии важной информации. Даже если возникнет повреждение жёсткого диска, информация будет скопирована и сохранена. Так же лучше отходя от компьютера на долгое время включать спящий режим.