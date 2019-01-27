LocalBitcoins взломали: Хакеры уже украли биткоины пользователей на 9 000 долларов

Сегодня, 22:11

Владельцы платформы пока не прокомментировали атаку, однако заблокировали доступ к платформе и вывод средств.

Популярную криптовалютную биржу LocalBitcoins взломали: по имеющейся на данный момент информации, хакеры украли 7.95 BTC биткоинов пользователей, что эквивалентно 9 000 долларов. Всего на ресурсе находилось биткоинов на 29 000 долларов - точная сумма ущерба пока не установлена. Информация о хакерской атаке появилась сегодня вечером.

По имеющейся информации, взломщики получили доступ к платформе и похитили данные, которые пользователи вводили при входе, после чего украли все биткоины на счету. Не исключено, что хакерам удалось перевести пользователей на фейковые страницы авторизации, где доверчивые владельцы кошельков самолично раскрыли взломщикам свои данные. В целях безопасности форум временно заблокировали, вывод средств заморожен. Пока официального комментария от владельцев биржи не поступало.

По информации от пострадавших пользователей на портале Reddit, похитители могли воспользоваться электронным адресом 13WaahhsiGph4ysmQtjVhVTdgQUSL62KJr для перевода средств.