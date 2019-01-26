Windows, Apple и macOS могут стать уязвимыми из-за «вируса стенографа»

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Процесс интеграции текста или данных в файл изображения теперь может закончиться заражением устройств и гаджетов не только обычных пользователей, но и крупных бизнес-компаний, подчеркивают аналитики.

Большинство вредоносных программ, которые появляются в интернете, нацелены на Windows, но платформа Apple не застрахована так же, как и macOS. Существует особенно скрытая новая часть вредоносного кода, плавающая по сети, которая скрывается на виду, чтобы атаковать macOS. Так называемая полезная нагрузка VeryMal проникает в компьютеры через файлы изображений ad, пропитанные полезной нагрузкой на основе стеганографии. В своем смысле стеганография - это процесс интеграции текста или данных в файл изображения. При выполнении операции в обратном направлении можно извлечь эти данные из образа. Эти данные могут быть чем угодно - нет ничего вредного в стеганографических изображениях или файлах изображений в целом. При добавлении вредоносного кода и средств для его извлечения и выполнения возникают проблемы. VeryMal появился между 11 и 13 января в рекламных сетях, используемых некоторыми из лучших веб-издателей.

Полезная нагрузка - это вредоносный код jаvascript, но он уклоняется от фильтров, скрываясь внутри изображения. Рассматриваемое изображение представляет собой небольшую белую полосу (sscc.jpg), которая выглядит совершенно безобидно, если смотреть невооруженным глазом. Когда объявление загружается, вместе с ним появляется небольшой, казалось бы, безвредный jаvascript. Этот модуль считывает пиксели (с помощью canvas в HTML5), чтобы воссоздать скрытый вредоносный код и выполнить его. Вредоносный код скрывается внутри этой простой белой полосы. Это вредоносное ПО для Mac, поэтому исходный код jаvascript проверяет наличие семейств шрифтов Apple на компьютере. Если нет, то предполагается, что объявление отображается на компьютере и не будет продолжать загружаться дальше.

Если он видит шрифты Apple, процесс извлечения продолжается. Результатом выполнения кода является довольно типичная атака перенаправления, которая пытается обмануть пользователя в загрузке поддельного обновления Adobe Flash. В то время как Флэш-обновления не может быть лучшим троянский конь больше, пользователи Mac будут менее знакомы с этим типом атаки. Если пользователь устанавливает пакет вредоносных программ, они в конечном итоге содержат malvertising бот, который работает в фоновом режиме. Он нажимает на объявления, чтобы генерировать доход для тех, кто стоит за аферой. Как и большинство вредоносных программ, лучшая защита от VeryMal это наличие здравого смысла и внимательности. Вы также можете использовать блокировщик рекламы, что Google может сделать намного сложнее в будущем. Таким образом, Windows, Apple и macOS могут стать уязвимыми из-за «вируса стенографа».