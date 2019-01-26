24 января платежная система QIWI подверглась атаке хакеров

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О DDoS-атаке на платежный сервис QIWI сообщила компания Qrator Labs. Она специализируется на противодействии таким нападениям.

Компания утверждает, что скорость атаки 24 января составляла 200 Гбит/сек (~10 млн пакетов в секунду). Были зафиксированы три волны. Продолжительность DDoS-атаки составляла около 8 минут. Две из них использовали технику LDAP amplification flood, а третья — SYN flood. Qrator Labs сообщает, что зафиксировала трафик атак на серверы из Западной Евроаы и США.

QIWI сообщает, что атаки были отражены, сбоев и остановок в работе платежной системы не было.

В декабре компания Qrator Labs заявляла, что общее количество DDoS-атак платежных онлайн-сервисов в мире в 2018 году увеличилось в 8 раз в сравнении с предыдущим годом. Ежедневно в минувшем году насчитывалось 255 таких атак, а общее количество нападений хакеров в год на такие системы составило 85 578 000.

Российский рынок онлайн-касс переживает еще большее увеличение DDoS-атак – в 2018 году их число выросло на 836% в сравнении с 2017-м.

Специалисты напоминают, что всем пользователям ПК на базе ОС Windows необходимо задумываться о защите своих компьютеров. Регулярная загрузка обновлений софта позволяет повысить степень защищенности компьютеров, поэтому наиболее подвержены опасности пользователи компьютеров со старым программным обеспечением, которое не обновляется.

Кибермошенники могут воровать конфиденциальную информацию или, например, заниматься добычей криптовалют при помощи ресурсов зараженных компьютеров, вследствие чего снижается производительность.