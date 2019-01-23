Каждый 10-й пользователь Windows 10 уязвим для хакеров: В Avast объяснили главную проблему кибербезопасности

Вчера, 23:55

Больше половины всех приложений, установленных на всех компьютерах в мире, буквально устарели и не обновляются. Люди игнорируют все апдейты для улучшения безопасности, подвергая свои ПК проблемам.

Недавно специалисты в области безопасности из компании Avast объяснили главную проблема кибербезопасности в современном цифровом мире. По их словам, большинство пользователей компьютеров на базе операционной системы Windows 10 и Windows 7 не обновляют своё программное обеспечение. Казалось бы, это распространённая практика, однако, как указывается в Avast PC Trends Report 2019, отказ от обновлений угрожает людям проблемами в безопасности.

В компании Avast отмечают, что больше половины всех приложений, установленных на всех ПК мира, буквально устарели. Это делает большинство компьютеров уязвимым для хакеров. По словам экспертов, программное обеспечение обновляется регулярно, но большинство пользователей операционной системы Windows попросту не идут в ногу со временем, что указывается уже в отчётах Microsoft.

По данным Avast, почти каждый шестой пользователь Windows 7 и каждый десятый пользователь Windows 10 используют устаревшие приложения. При этом, большинство пользователей стали всё реже и реже менять свои компьютеры. Эксперты уточняют, что всё чаще люди покупают новые телефоны, но вот средний возраст ПК по миру достигает 6 лет.

В Avast отметили, что в таком случае за устаревшими компьютерами нужно тщательно ухаживать. При должной оптимизации и обновлении средств безопасность устройства могут служить очень долго.

Чаще всего пользователи не обновляют Adobe Shockwave (96%), VLC Media Player (94%) и Skype (94%).