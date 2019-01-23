Инструкция прилагается: Google постоянно подслушивает и подсматривает за людьми

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Компания накапливает и хранит всю информацию о пользователях и даже не скрывает этого. Чтобы в этом убедиться достаточно пройти по ссылкам указанным в статье или полностью прочесть «соглашение для пользователей».

Google постоянно подслушивает и подсматривает за людьми, которые пользуются поисковиком - это плохая новость, но есть и хорошая - все можно удалить. Делает это поисковик на основании многостраничного документа, с которым предложено ознакомиться каждому пользователю, только таких намного меньше 1%, а сама корпорация внимание на этом не акцентирует, так что все законно. Всю собранную информацию Google хранит у себя на сервере, но «почистить» свои архивы может любой человек, отмечает lifter.

Стоит отметить, что говоря о тотальной слежке, стоит понимать, что даже в состоянии покоя где-то на тумбочке устройство продолжает за нами шпионить. Оно продолжает нас «слушать» и «видеть» то, что доступно камере. Пользователь также имеет возможность послушать свои разговоры, которые насобирал Google.

Цель сбора информации, по версии Google, предоставление данных пользователей ИИ для обработки и последующего выявления потребностей, чтобы сделать сервисы еще удобнее. Но здесь возникает сразу три проблемы. Во-первых, взломав пароль к учетной записи, мошенник сможет узнать о жертве все, что есть в хранилище Google. Во-вторых, представители органов власти могут получить доступ к секретам пользователя и использовать ее против «провинившегося». В-третьих, пользователя вынуждают покупать то, что хочет рекламодатель. «Заточенная» под человека реклама не оставляет ему выбора.

Но бороться с этим можно, инструкция по «очистке» информации прилагается в том же поисковике, но о ней мало кто знает. Шаг первый – авторизоваться. Шаг второй – зайти сюда и удалить все лишнее, что записал ваш смартфон через микрофон. Если там пусто, то вы просто не используете голосовой помощник и ни разу не произносили «ОК, Google». И напоследок надо зайти еще сюда, чтобы очистить свое досье от лишней информации о вашей активности в Интернете. Выберите флажком лишние записи и уничтожьте их. Или удалите все сразу указав параметры удаления слева.

Что касается видеоматериала, то тут все немного сложнее и для профилактики шпионажа лучше обратиться к специалисту.