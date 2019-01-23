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Любимое средство связи может в любой момент превратиться из полезного гаджета в карманного предателя, который выдаст не только местоположение владельца, но и любые его секреты, которые он когда-либо озвучил или записал с его помощью.

Почти у каждого абонента мобильной связи есть смартфон, который, в отличие от устаревших телефонов, имеет множество полезных функций. Он не только позволяет человеку разговаривать или переписываться с нужным абонентом, но и может предложить множество удобных сервисов. Как правило, владельцы смартфонов не задумываются о том, что слишком умное устройство может использоваться в качестве электронного прибора слежения. А зря. «Навороты» смартфона вполне позволяют заинтересованным лицам шпионить за объектом, при этом можно не только прослушать его разговоры, но и прочесть сообщения.

Эксперты назвали 5 признаков того, что за вами следят с помощью смартфона. Они не могут считаться абсолютным доказательством, но являются поводом задуматься и обратиться к специалисту.

Первый признак – быстрая разрядка аккумулятора. Вообще на время работы смартфона без подзарядки могут влиять несколько факторов: температура окружающей среды, интенсивность эксплуатации, срок службы аккумулятора и прочее, но если телефон стал резко терять заряд, то в нем скорее всего завелось шпионское приложение.

Признак второй – странности в работе устройства. Если дисплей начинает светиться без причины или долго включается или выключается, то это повод проверить смартфон на вирусы.

Третий признак – помехи при разговоре. Посторонние шумы или эхо во время общения по телефону указывают на то, что аппарат прослушивается в эту минуту.

Четвертый признак – радиошумы рядом с техникой. Когда человек использует аппарат рядом с электронными приборами, помехи будут обязательно, а вот если помехи есть, когда телефон не используется, то это указывает на несанкционированную передачу данных в этот самый момент.

И последнее – слишком долгий дозвон. На удаленный контроль разговоров по вашему смартфону может указывать длительное ожидание сигнала контроля доставки вызова, то есть длинных гудков. Конечно, если вы стали замечать за своим смартфоном какие-нибудь из перечисленных странностей, то это не повод впадать в панику, но если они есть все пять, то лучше обратиться к специалисту, который «полечит» ваш телефон от шпионства.