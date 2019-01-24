Украдено уже больше $28 000 – Владельцы компьютеров массово становятся жертвами нового вируса-вымогателя

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Вирус предлагал обратиться в фейковую техническую поддержку Microsoft или Apple для решения вопросов безопасности. Мошенники обманным путём узнавали у пострадавших их банковские данные и личные пароли, но никакого антивирусного ПО взамен не предоставляли.

В Сингапуре местная полиция недавно сообщила о новой угрозе кибербезопасности, которая касается обычных людей. Речь идёт о вирусе-вымогателе и мошеннической схеме, которая начала набирать огромную популярность во всём мире. По словам специалистов, злоумышленниками за 2018 год было украдено больше $28 000.

В полиции заявляют, что обманутые владельцы компьютеров массово становятся жертвами не только нового вируса-вымогателя, но и работой фейковой службы поддержи. Дело в том, что само вредоносное программное обеспечение никакой угрозы не несёт. На компьютерах пользователей появлялись сообщение о вирусе и потенциальной угрозе. В сообщении говорилось, что скачанный вирус заразил ПК, поэтому информация и пароли людей могут быть украдены в любой момент.

Затем, скачанный вирус-вымогатель предлагал пользователям позвонить в техническую поддержку по бесплатному номеру с целью решения проблемы. При этом, программа указывала, что человек будет звонить не куда-нибудь, а в Microsoft или Apple, но его ждало общение с мошенниками.

Также была схема, по которой злоумышленники предлагали скачать специальную программу для удалённого доступа к компьютеру пострадавшего. В обоих случаях людям предлагали установить антивирусную программу. Их просили перевести деньги или же предоставить данные банковской карты, после чего деньги похищались. Никакого антивируса людям конечно же не предоставляли, а вирус-вымогатель оставался на компьютере.

Специалисты советуют, никогда не предоставлять своих личные пароли и банковские данные неизвестным мошенникам. Большинство вирусов-вымогателей можно выключить через «Диспетчер задач», а также просто удалив подозрительную программу. Кроме того, техническую поддержку нужно осуществлять только через официальные сайты Microsoft или Apple.