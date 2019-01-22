Twitter и Facebook узнают частную информацию - даже если у вас нет аккаунта

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Исследователи из Университета Вермонта обнаружили, что платформам социальных сетей нужен только доступ к восьми вашим одноразовым контактам, чтобы получить информацию о вас.

Новое исследование показало, что сайты социальных сетей, в том числе Facebook и Twitter, могут узнать шокирующее количество информации о пользователях, даже если у них нет учетной записи. Это выяснилось, когда гиганты Силиконовой долины столкнулись с повышенным вниманием к своей практике сбора данных.

«Вы не контролируете свою конфиденциальность на платформах социальных сетей», - сказал Джим Багроу, математик из Университета Вермонта, который возглавлял исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior.

Багроу и его команда использовали статистические модели для анализа данных из более чем 30 миллионов общедоступных постов в Twitter почти 14 000 пользователей. Хотя исследование было сосредоточено на Twitter, такую ​​же информацию можно было собирать из постов в других социальных сетях, таких как Facebook, сказал Багроу.

Они обнаружили, что алгоритмы машинного обучения могут с точностью до 64% определить, какое слово пользователь, скорее всего, будет писать следующим, исходя из того, что он и люди, с которыми он общался чаще всего, ранее публиковали. Согласно исследованию, уровни точности упали только на три процента до 61%, когда алгоритмы снабжались текстом, размещенным только друзьями.

Если у пользователя нет учетной записи, алгоритм может извлечь информацию из 8 или 9 контактов индивидуума, чтобы предсказать поведение пользователя. Исследователи полагают, что контент, размещенный друзьями пользователя, обеспечивает около 95% «потенциальной точности прогноза», необходимой для получения информации о человеке, «не требуя данных о человеке».

«Невозможно спрятаться в социальной сети», - сказал соавтор исследования Льюис Митчелл.

По словам Багроу, информация, которой люди делятся в Интернете, от политической принадлежности до покупательских практик и любимых телевизионных сериалов, потенциально может быть использована для определения многих аспектов жизни человека.

«Информация настолько прочно встроена в социальную сеть, что, в принципе, можно выделить человека из имеющихся у него социальных связей, даже когда он полностью отказывается от платформы», - пишут исследователи.

Twitter отказался от комментариев. Его глобальный сотрудник по защите данных Дэмиен Киран заявил Конгрессу США в сентябре, компания считает, что конфиденциальность является фундаментальным правом. Facebook, который разрабатывает контент и рекламу на основе активности пользователей, заявил, что не создает профилей о пользователях, не принадлежащих Facebook.

В прошлом году Facebook, крупнейшая социальная сеть в мире, была поражена откровениями о том, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica неправильно собирала данные о миллионах своих пользователей в США для рекламы на выборах.

Загрузка ваших заархивированных пользовательских данных из Facebook может раскрыть подробную информацию: от ваших личных записей вызовов, текстовых сообщений до вашего местоположения при каждом входе на сайт.