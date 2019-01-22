Не спрятаться, не скрыться: Facebook и Twitter узнают данные пользователей, даже при отсутствии у них аккаунтов

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Таким образом, у соцсетей есть возможность сбора просто шокирующего количества информации о пользователях. Даже не обладающих учётными записями.

В прямом смысле слова получается, что от Facebook и Twitter не спрятаться и не скрыться. Эти сети могут узнавать данные пользователей даже при отсутствии у них аккаунтов.

Соответствующее исследование было проведено в Университете Вермонта, находящемся в США. Там провели анализ данных из публичных постов 14 тысяч пользователей сети Twitter.

В итоге был выявлен целый ряд алгоритмов по достаточно лёгкому машинному обучению. После его «прохождения» компьютеры при точности до 64% легко определяют, какое слово юзер напишет следующим. В основе лежит анализ машиной его недавних записей, а также его друзей.

Самым удивительным является то, что если брать во внимание лишь информацию, публикуемую друзьями пользователя, то вероятность станет несколько ниже, но всё равно её значение – 61%.

Если человек не располагает своим аккаунтом в соцсети, с помощью того же алгоритма возможно предсказание его поведения. Для этого потребуется лишь информация 8 – 9 его контактов.

В Facebook заявили, что не занимаются созданием профилей людей, которые не пользуются соцсетью. Представители Twitter комментировать ситуацию не стали.