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Мэр Воронежа на еженедельной планерке с участием губернатора области затронул тему об участившихся атаках виртуальных взломщиков на официальный административный ресурс govvrn.ru.

Как оказалось, воронежская администрация проигрывает в войне с хакерами из-за отсутствия сертифицированных средств информационной безопасности, что требует значительных финансовых вливаний. Несмотря на постоянные DoS-атаки, при поддержке Федеральной службы охраны, удается минимизировать риски и избегать выхода из строя компьютерной техники.

Только в этом году в местном бюджете предусмотрены средства на аттестацию оборудование и выполнение регламентных работ, направленных на виртуальную безопасность. Как заявил на совещании представитель ФСО, данная проблема затрагивает большинство регионов Российской Федерации, а потому будет обсуждаться на самом высоком уровне. К сожалению, законодательная база несовершенно и виртуальные хулиганы почти ничем не рискуют. Тем более, что большинство из хакеров еще не достигли совершеннолетия.