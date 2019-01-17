Хакеры слили в Сеть крупнейшую в истории базу сворованных данных

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В этом архиве содержится 87 Гб информации. Там имеются сведения и о российских пользователях.

Хакеры на своём форуме слили в Сеть крупнейшую в истории базу сворованных данных. В ней содержится 21 млн паролей, а также около 800 млн почтовых адресов.

Даже сами хакеры дали этому архиву название «коллекция №1». Никогда ещё столько украденной информации не размещалось в открытом доступе.

Злоумышленники частично заимствовали её из менее масштабных утечек, произошедших ранее. В то же время этот архив содержит не менее 140 миллионов электронных адресов, которые ранее никогда «не светились».

Специалист, который нашёл этот хакерский облачный сервис, обнаружил там наличие собственного адреса электронки и пароля. Правда, с его слов, он пользовался им много лет назад.

По мнению специалистов по безопасности, хакеры могут пользоваться архивом, чтобы, перебирая комбинации адресов и паролей, получать доступы к страничкам пользователей самых различных сервисов.

База, безусловно, собиралась достаточно долгое время. Её опубликовали лишь после крупных утечек о взломах. Также многое из содержащейся в базе информации может являться уже устаревшей.

В то же время, множество пользователей упорно не занимаются изменением своих паролей, размещаясь на различных сайтах. Проверить их актуальность для хакеров не представляет никакого труда. Нужно лишь написание элементарной программы.