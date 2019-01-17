Данные 80 миллионов онлайн-геймеров оказались под угрозой раскрытия

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Как оказалось, онлайн-игра, являющаяся одной из самых популярных в мире, имеет опасную уязвимость. Этим вполне могли воспользоваться хакеры.

Очень уязвимой оказалась игра Fortnite. В результате этого под угрозой раскрытия оказались данные 80 миллионов онлайн-геймеров.

Как оказалось, в Fortnite хакеры могли подслушивать разговоры, которые вели между собой геймеры. После этого злоумышленникам был прямой путь к раскрытию их персональных данных.

Кроме того, они обладали возможностью не только полного доступа к учётной записи. Они могли покупать виртуальную валюту, применяемую в игре, используя платёжную карту своей жертвы.

Для того, чтобы передать свои учётные данные в распоряжение хакера, геймеру нужно было лишь нажать на фишинг-ссылку, созданную специально для этого.

На этот момент, согласно уверениям разработчика, уязвимость уже устранена.

В то же время, до того, как это произошло, данные любого из 80 миллионов игроков Fortnite могли быть взломаны.

Особую популярность у геймеров эта игра приобрела, благодаря тому, что в неё можно играть и на ПК, и на мобильных устройствах, и на консолях.