Новый вирус из Google Play скачали более 9 миллионов раз - Найдено 85 опасных для каждого Android-смартфона программ

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Приложения продвигаются под видом игры. Они собирают личную информацию пользователей в фоновом режиме, и каждые 15-30 минут выдают рекламные видео. Опасные вирусы почти невозможно заметить и удалить.

Реклама и продвижение продуктов – единственное, благодаря чему современный интернет может существовать. Сайты и приложения могут способны развиваться и работать только за счёт размещения рекламных баннеров или же платных подписок. На этом фоне появилось множество недобропорядочных разработчиков, зарабатывающих на рекламе обманным путём.

Таким образом, недавно специалистами из Trend Micro было найдено магазине приложений Google Play 85 опасных для каждого Android-смартфона вредоносных рекламных программ. В основном это были игры и софт для дистанционного управления телевизором. Однако, по факту они выдавали только полноэкранные рекламные объявления и отслеживали информацию пользователей в фоновом режиме. В общей сложности новый вирус скачали 9 миллионов раз во всём мире

Trend Micro сразу же отправили в Google детальный отчёт, после чего корпорация приостановила распространение вредоносных приложений в Google Play.

Наиболее популярной и загружаемой программой стала Easy Universal TV Remote. Согласно описанию, данный софт даёт пользователям возможность использовать смартфоны в качестве пульта управления телевизором. Easy Universal TV Remote скачали в общей сложности 5 миллионов раз.

Эксперты проанализировали каждую вирусную программу и пришли к выводу, что хоть каждое из 85 приложений и принадлежит разным производителям, но они использую один и тот же код, а также ведут себя по одному сценарию.

При открытии софта пользователям показывают рекламу, а при нажатии на «Пуск» или «Старт» появляется новая реклама и так постоянно. Затем программа уведомляет о буферизации или загрузке, после чего полностью закрывается, работая в скрытых фоновых режимах. Каждые 15 или 30 минут приложение открывает на смартфонах рекламу.

Как бы то ни было, в Google уже прекратили распространение данных программ, поэтому бояться нечего. По словам экспертов, в некоторых случаях софт скрывается от пользователей. Если реклама появляется даже после удаления приложения, то стоит воспользоваться диспетчером задач, или же менеджером приложений для полного удаления вируса.