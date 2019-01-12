Сотрудники Amazon отсматривали вручную личные видео клиентов

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Это выяснилось в результате собственного журналистского расследования. Как оказалось, умные системы по видеонаблюдению Ring хранили свои записи в незашифрованном виде.

Вследствие этого, сотрудники Amazon получили неожиданную возможность. Они отсматривали вручную личные видео клиентов.

После этого возник самый настоящий скандал вокруг Amazon.

Более того, когда в технологическом цикле Ring проявился сбой, открытыми стали и ролики десятков сотрудников самой компании.

Как и положено, представители Ring всё опровергают, говоря, что конфиденциальность у них на первом плане.