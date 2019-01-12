Нет совести: Мошенники ломают Android-смартфоны и крадут личные данные пострадавших жителей Магнитогорска

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Злоумышленники присылают SMS с переводом крупной суммы денег для помощи пострадавшим. При переходе по ссылке для получения средств хакеры крадут логины и пароли пользователей. При этом телефоны людей «ловят» вирус и перестают нормально работать.

31 декабря в Магнитогорске в одном из домов произошёл взрыв бытового газа, из-за которого обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Однако, для некоторых жителей города трагедия стала «золотой жилой». Мошенники особенно активизировались, и начали наживаться на чужом горе.

По всей РФ происходят вымогательства у людей денег на замену газового оборудования. К примеру, в Великом Новгороде несколько молодых людей ходили по квартирам одного из домов с целью обмануть пожилых людей. Им продавали датчики газа по 6 000 рублей. Также были случаи, когда мошенники собирали деньги на помощь пострадавшим, а затем бесследно пропадали. Однако, недавно у них появился новый вид заработка, который происходит через смартфон.

Мошенники не просто крадут личные данные жителей Магнитогорска после нашумевшей трагедии, но и ломают Android-смартфоны пострадавших людей. Жители города начали массово выкладывать в Сеть сообщения от злоумышленников. В SMS указывалось о переводе крупной суммы денег, а затем требование для получения денег – переход по ссылке. Сообщения начали приходить уже не только пострадавшим гражданам.

Люди заявляют, мол при переходе их телефоны «ловят вирус», и начинают плохо и очень медленно работать. При этом, проблема встречается только на Android-устройствах. Что касается iPhone и iOS, на эту платформу вирусы не рассчитаны.

Также, согласно заявлениям жителей Магнитогорска, при переходе на ссылку с компьютера, появляется сообщение с поздравлением выигрыша в номинации «Активный интернет-пользователь». Затем людям предлагают ввести их почту, номера телефонов, пароли и так далее. Все данные человека крадутся, а затем используются в мошеннических целях.

Стоит отметить, что в данном случае речь идёт об обычном фишинге, целью которого является получение конфиденциальных данных пользователей, их логинов и паролей. Затем мошенники могут взломать не только соцсети человека, но и банковские операции, а также начать просто вымогать деньги.

Жители Магнитогорска призывают не переходить на сомнительные сайты и не реагировать на подобные странные сообщения о «переводе денег». Безопасность интернет-пользователей зависит только от них самих.