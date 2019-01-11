«Вирус-вымогатель»: Хакеры активно блокируют телефоны с популярными тарифами Билайн и Tele2

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Из-за НДС девайсы стали более уязвимы, массово и безвозвратно блокируется сотни устройств.

С первого января киты Российских операторов связи повысили ставки на тарифы в рандомном режиме. Особенно отличился Tele2 с повышением тарифного плана на 2% и Билайн с изначальным повышением в 2%, а затем в 7%, другие же операторы пока молчат, но в дальнейшем также увеличат свои тарифы. Операторы объясняют это изменениями на рынке и повышением НДС, также есть подозрения, что причиной стало введение «пакета Яровой».

Сейчас же в области девайсов России происходит совершенно непонятный для потребителей феномен. Именно те операторы, которые повысили тарифную планку, столкнулись с проблемой блокировки телефонов у клиентов. К примеру, телефон выглядит так:

Известно, что блокировщик не имеет никаких четких инструкций к действию, однако в безопасном режиме запускается и позволяет производить только звонки и смс.

Эксперты, разобравшись в вопросе, сообщают, что единственное верное средство – сброс телефона к заводским установкам, а если заранее не была сделана резервная копия – данные с устройства восстановить будет невозможно.

На данный момент специалисты решают задачу и причину возникновения такого «заболевания» у телефона. Активно вопрос также обсуждается на форумах. В народе его назвали четко и ясно – «вирус-вымогатель».

Есть подозрения, что причиной стал пакет Яровой, так как сейчас перепрашиваются данные, а девайсы легко взламываются хакерами. Совпадение или нет – пока не ясно, но все пострадавшие имели тарифы «мой онлайн+» и «мой Теле2» от Tele2 и «ВСЁмоё!» от Билайн.