В США «Лаборатория Касперского» ловит шпионов лучше секретных служб

Сегодня, 20:30

Представители российской фирмы проинформировали АНБ о подозрительном мужчине. Тот отправлял в её адрес письма достаточно «странного» содержания.

Затем было установлено, что тот имел отношение к хищениям списков тех сотрудников разведки США, которые работают за рубежом под прикрытием. Таким образом, «Лаборатория Касперского» ловит шпионов лучше американских секретных служб.

Свои сообщения Томас Мартин отправлял посредством имеющих к нему отношение аккаунтов в Twitter. Известно, что сбором секретных сведений он занимался на протяжении около двадцати лет.

При этом компьютерные системы АНБ за весь этот срок так и не смогли его выявить. Мартин так бы и продолжал свою деятельность, если бы соответствующую информацию не предоставила российская фирма.

Впрочем, сама «Лаборатория Касперского» никак не комментирует факт своей причастности к поимке шпиона.

В то же время, по утверждению властей США, Мартин, работавший некоторое время на АНБ по контракту в качестве подрядчика, сумел выкрасть до 500 млн страниц самых разнообразных документов. Среди них были и секретные.

Помимо того, Мартин подозревается в том, что занимался взломом правительственных сетей других государств.