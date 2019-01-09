Сегодня, 13:02

Аналитики в сфере виртуальной безопасности обратили внимание на тревожную тенденцию использования агрессивной рекламы, которая становится адресной вне зависимости от желания пользователя.

В последнее время отмечается, что наиболее прогрессирующая компания Amazon может сливать данные клиентов через рекламодателей, которые устраивают массовые рассылки пробников косметических средств и даже пищевых продуктов. Для обывателя такая форма коммуникации является новой ступенью развития виртуального сервиса, однако пользователи не понимают, что риск их личных данных, концентрируемых в глобальных сетях, может стать средством шантажа, обмана и негласного управления финансовыми потоками. Издание Axios обратило внимание на целенаправленную заинтересованность Amazon в отношении определенных социальных групп.

Дальнейшее расследование показало, что потребительские предпочтения изучены на уровне сложнейших алгоритмических решений. Таким образом, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что каждый клиент Amazon находится под колпаком определенных структур, которые знают не только потребительские пристрастия, но и схему передвижения объектов в городских условиях, их коммуникационные соединения в локальной системе мегаполисов. В настоящее время руководство Amazon никак не отреагировало на опубликованные результаты расследования. Что, уже само по себе, является подозрительным.